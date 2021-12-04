Автоавария случилась возле жилого дома
Накануне, 3 декабря, в городе Черемхово Иркутской области произошло ДТП.
42-летний водитель «Тойоты», выезжая из-за угла одного из домов, допустил наезд на 15-летнюю девочку, которая поскользнулась на дороге. Пострадавшая обратилась за помощью в медицинское учреждение, сообщили в региональном УГИБДД.
Дорожные полицейские напоминают водителям, что необходимо учитывать увеличенную длину тормозного пути в зимний период. Также сотрудники ГИБДД призывают пешеходов использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках.
В Иркутской области девочка поскользнулась и попала под колёса «Тойоты»
Происшествия, Фото:
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