В Иркутской области девочка поскользнулась и попала под колёса «Тойоты»

Автоавария случилась возле жилого дома



Накануне, 3 декабря, в городе Черемхово Иркутской области произошло ДТП.



42-летний водитель «Тойоты», выезжая из-за угла одного из домов, допустил наезд на 15-летнюю девочку, которая поскользнулась на дороге. Пострадавшая обратилась за помощью в медицинское учреждение, сообщили в региональном УГИБДД.



Дорожные полицейские напоминают водителям, что необходимо учитывать увеличенную длину тормозного пути в зимний период. Также сотрудники ГИБДД призывают пешеходов использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках.

