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В Иркутской области девочка поскользнулась и попала под колёса «Тойоты»

В Иркутской области девочка поскользнулась и попала под колёса «Тойоты»
Происшествия,  Фото:gibdd.38
Автоавария случилась возле жилого дома

Накануне, 3 декабря, в городе Черемхово Иркутской области произошло ДТП.

42-летний водитель «Тойоты», выезжая из-за угла одного из домов, допустил наезд на 15-летнюю девочку, которая поскользнулась на дороге. Пострадавшая обратилась за помощью в медицинское учреждение, сообщили в региональном УГИБДД.

Дорожные полицейские напоминают водителям, что необходимо учитывать увеличенную длину тормозного пути в зимний период. Также сотрудники ГИБДД призывают пешеходов использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках.
ДТП Иркутская область

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