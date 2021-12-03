Один из подозреваемых прятал наркотики в подушке, на которой спала его дочь
В Иркутской области пресекли деятельность крупного преступного наркосообщества. Полицейские при участии бойцов спецназа «Гром» задержали 14 подозреваемых в незаконном обороте синтетических наркотиков.
По версии следствия, задержанные занимались организацией поставок и распространением наркотиков в крупных городах области через интернет-магазин и сеть закладок. Некоторые активные участники были задержаны в Иркутске сразу по нескольким адресам.
- Во время задержания один из предполагаемых сбытчиков выбросил из окна детской комнаты своей квартиры сумки и пакеты с различными видами запрещённых веществ, упаковочным материалом и другими предметами. Кроме того, оперативники обнаружили синтетические наркотики в подушке, на которой спала его несовершеннолетняя дочь, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На сегодняшний день установлены обстоятельства более 100 эпизодов противоправной деятельности. Из незаконного оборота изъято более четырёх килограммов наркотиков синтетического происхождения, а также марихуана и гашиш общей массой свыше 400 граммов.
- В настоящее время пятерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом, восемь – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске задержали 14 сбытчиков «синтетики»
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