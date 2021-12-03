Молодая пассажирка получила перелом позвоночника
В Братске 42-летняя сотрудница исправительной колонии из Ангарска предстанет перед судом за ДТП, в котором пострадала 18-летняя девушка. Женщина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.
По версии следствия, в августе женщина, управляя автомобилем «Тойота Филдер», двигалась по автодороге А331 «Вилюй» в Падунском районе Братска. В какой-то момент она нарушила правила дорожного движения и столкнулась с ещё одной машиной. В результате ДТП 18-летняя пассажирка «Тойоты» получила перелом позвоночника.
- На сегодня уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Братске сотрудницу ФСИН будут судить за ДТП с пострадавшей
Происшествия, Фото:
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