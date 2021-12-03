Читинка замаскировала наркотики под косметику

«Синтетику» она упаковала в коробку из-под крема



38-летняя читинка купила три дозы синтетического наркотика и организовала их пересылку наркоману из посёлка Карымское. Наркотики она упаковала в коробку из-под косметического крема и передала посылку через водителя автобуса.



Получатель посылки был задержан при её получении.



Отправительница также задержана. Ранее была судима за сбыт наркотиков.



- В отношении 38-летней читинки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ. За незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершенные в крупном размере, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Следствие проверяет подозреваемую на причастность к другим аналогичным преступлениям.







