«Синтетику» она упаковала в коробку из-под крема
38-летняя читинка купила три дозы синтетического наркотика и организовала их пересылку наркоману из посёлка Карымское. Наркотики она упаковала в коробку из-под косметического крема и передала посылку через водителя автобуса.
Получатель посылки был задержан при её получении.
Отправительница также задержана. Ранее была судима за сбыт наркотиков.
- В отношении 38-летней читинки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ. За незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершенные в крупном размере, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Следствие проверяет подозреваемую на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Читинка замаскировала наркотики под косметику
Происшествия, Фото:
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