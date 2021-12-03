В Улан-Удэ возле колонии поймали «Робин Гудов» с наркотиками

Арбалетчиков задержали у колонии строгого режима
Двое молодых мужчин с помощью арбалета пытались переправить наркотики в колонию строгого режима №2 в Улан-Удэ.
- Сотрудниками оперативного отдела ИК-2 на территории, прилегающей к колонии, задержали двух мужчин, которые при помощи арбалета хотели перебросить запрещённые предметы, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Во время проверки автомобиля, на котором прибыли мужчины, обнаружены арбалет и стрела. К ней был примотан скотчем свёрток цилиндрической формы, предположительно содержащий наркотик растительного происхождения, а также психотропный опиоидный анальгетик.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Арбалетчиков задержали у колонии строгого режима
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