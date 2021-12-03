В Бурятии пожар в жилом доме унёс жизнь мужчины

Мужчину вынесли из дома уже без сознания
Сегодня в селе Селендума Селенгинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме, унёсший жизнь 69-летнего мужчины.
- На момент прибытия пожарных дом горел изнутри. До прибытия пожарных жильца в бессознательном состоянии из горящего строения вынесли местные жители. Однако мужчина скончался – работники «скорой помощи» констатировали его смерть, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара, по предварительным данным, повреждены кухня, санузел и коридор.
Причина произошедшего устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 ноября в Заиграевском районе Бурятии на пожаре погибла женщина
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