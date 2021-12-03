Жителя Бурятии осудили за сбор конопли

«Травку» сельчанин собрал в поле



Жителя села Кижинга в Бурятии осудили за незаконное хранение конопли. Её он собрал в поле и хранил в гараже до момента изъятия.



На суде вину сельчанин признал в полном объёме. Дело было рассмотрено в порядке особого производства.



Суд признал его виновным и назначил ему 1 год 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 2 месяца.



- Приговор не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.

