«Травку» сельчанин собрал в поле
Жителя села Кижинга в Бурятии осудили за незаконное хранение конопли. Её он собрал в поле и хранил в гараже до момента изъятия.
На суде вину сельчанин признал в полном объёме. Дело было рассмотрено в порядке особого производства.
Суд признал его виновным и назначил ему 1 год 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 2 месяца.
- Приговор не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.
Жителя Бурятии осудили за сбор конопли
Происшествия, Фото:
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