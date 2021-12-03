Мужчина сел за руль, будучи лишённым водительских прав
23 сентября житель Бурятии, ранее лишённый водительских прав за пьяную езду, сел за руль мопеда Racer. На мопеде не было регистрационных знаков, а сам водитель был пьян.
Мужчина ехал по селу Петропавловка Джидинского района, где его остановили сотрудники ГИБДД. Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался.
Суд квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.
В качестве смягчающих вину обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, удовлетворительные характеристики участкового уполномоченного полиции, наличие на иждивении двух детей.
Мужчину приговорили к 1 году 3 месяцам колонии – поселении с лишением права. Также он лишён водительских прав на четыре года, сообщили в пресс-службе Джидинского районного суда.
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду на мопеде
Происшествия, Фото:
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