Самодельное пиротехническое устройство он повесил в пакете в лифте
50-летнему иркутянину предъявлено обвинение в покушении на убийство общеопасным способом.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 ноября обвиняемый решил подорвать соседа. Он разместил в кабине лифта самодельное пиротехническое устройство, и запустил его в действие после того, как в лифт зашёл мужчина. В результате взрыва 30-летний пострадавший получил травмы, его доставили в больницу.
Инцидент произошёл из-за ссоры между соседями. Тогда решивший отомстить мужчина изготовил пиротехническое устройство и повесил пакет с ним в лифте. После того как в лифт зашёл сосед, он привёл его в действие. Только вместо соседа, с которым мужчина поссорился, в лифт зашёл его сын, сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.
Во время обысков в квартире и гараже обвиняемого обнаружили и изъяли различные предметы, интересующие следствие.
- 2 декабря обвиняемого заключили под стражу. Он арестован до 30 января 2022 года. Расследование уголовного дела продолжается, -сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Иркутянина, подорвавшего соседа в лифте, арестовали
Происшествия, Фото:
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