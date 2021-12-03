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Забайкалец организовал семейный бизнес на конопле

Забайкалец организовал семейный бизнес на конопле
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
К хранению, заготовке и сбыту конопли мужчина привлёк родственников и знакомых

На протяжении года 45-летний житель Читинского района Забайкальского края, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, руководил сбытом гашишного масла.

Заготовкой и хранением конопли, изготовлением гашишного масла и его продажей занимались знакомые и родственники мужчины.

- При силовой поддержке Росгвардии по подозрению в совершении наркопреступлений задержаны пятеро забайкальцев, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.


В Чите и нескольких районах Забайкальского края произвели обыски домов и квартир соучастников. В них было задействовано порядка 60 сотрудников различных служб полиции.

- В результате было изъято 11 килограммов марихуаны и свыше трёх миллионов рублей, предположительно, добытые преступным путём, - сообщили в УМВД.

За покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершённые в крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Сейчас организатор незаконного бизнеса и его подельники находятся в изоляторе временного содержания. Оперативники и следователи устанавливают роль каждого участника группировки.

наркотики

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