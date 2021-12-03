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В Улан-Удэ поймали серийных домушников

В Улан-Удэ поймали серийных домушников
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Домушники выбирали дома, где не горел свет

В Улан-Удэ полицейские задержали двух подозреваемых в серии квартирных краж, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Установлено, что 24 ноября двое мужчин, 34 и 40 лет, на станции Мостовой собирали металлические изделия, чтобы сдать их в пункт приём. Увидев, что одна дача пустует, мужчины залезли в дом. Они украли строительные инструменты, надувную резиновую лодку и другое имущество.

Украденное воры погрузили в коляску мотоцикла и увезли к себе.


В тот же день они вернулись и залезли в ещё два пустующих дома.

Спустя несколько дней хозяин одного из домов, живущий Улан-Удэ, приехал и обнаружил кражу. Мужчина рассказал об этом своему соседу, у которого в ограде установлена камера. Сосед просмотрел видео и обнаружил, что и в его дворе видны следы от обуви на снегу, а часть вещей уже складирована. Мужчины обратились в полицию.

В ходе расследования был установлен хозяин ещё одного дома, куда залезли домушники.

Подозреваемых задержали. Свою вину они признали и рассказали, что выбирали для кражи дома, где не горел свет, а соседние дома также пустовали.


Часть украденного (в основном, металлические изделия) воры уже сбыли. Остальное полицейские изъяли.

На мужчин возбудили уголовные дела о кражах, которые будут соединены в одно производство.



кража

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