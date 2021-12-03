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В Бурятии пьяный водитель без прав попал в ДТП

В Бурятии пьяный водитель без прав попал в ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Нетрезвого автомобилиста госпитализировали в больницу

Вечером 2 декабря в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП.

30-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», не имеющий права управления транспортным средством, следуя со стороны села Нижний Саянтуй в направлении села Вознесеновка не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автомобилем «Хонда ЦРВ».

В результате ДТП водителя «Тойоты» с травмами госпитализировали в больницу. 

В УГИБДД по Бурятии сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал «Байкал-Daily», во вторник, 30 ноября, в Улан-Удэ водитель «Мерседеса» без прав устроил тройное ДТП, участниками дорожного происшествия также стали автомобили «Тойота Премио» и «Лада 219020». В результате автоаварии водитель и несовершеннолетний пассажир «Тойоты» были доставлены в больницу. Медики осмотрели их и отпустили домой,

ДТП

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