Нетрезвого автомобилиста госпитализировали в больницу
Вечером 2 декабря в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП.
30-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», не имеющий права управления транспортным средством, следуя со стороны села Нижний Саянтуй в направлении села Вознесеновка не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автомобилем «Хонда ЦРВ».
В результате ДТП водителя «Тойоты» с травмами госпитализировали в больницу.
В УГИБДД по Бурятии сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщал «Байкал-Daily», во вторник, 30 ноября, в Улан-Удэ водитель «Мерседеса» без прав устроил тройное ДТП, участниками дорожного происшествия также стали автомобили «Тойота Премио» и «Лада 219020». В результате автоаварии водитель и несовершеннолетний пассажир «Тойоты» были доставлены в больницу. Медики осмотрели их и отпустили домой,
В Бурятии пьяный водитель без прав попал в ДТП
Происшествия, Фото:
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