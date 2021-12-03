На борту находились почти 200 человек
Накануне, 2 декабря около 13 часов самолёт Airbus 321, следовавший рейсом «Магадан-Новосибирск», осуществил вынужденную посадку на аэродроме города Иркутска. Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту находились 199 пассажиров, из них трое детей и семь членов экипажа, пострадавших нет.
- В настоящее время пассажиры находятся в стерильной зоне, решается вопрос об их отправке в городе Новосибирск, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
По факту авиаинцидента проводится проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Предварительно установлено, что в пути следования у самолёта отключился автопилот, после чего командир воздушного судна принял решение о посадке самолёта на аэродроме Иркутска.
В ходе проверки будет дана оценка, как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэродрома.
Самолёт «Магадан-Новосибирск» вынужденно приземлился в Иркутске
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