В Иркутске в лобовом ДТП пострадали четыре человека





Сегодня около трёх часов ночи, при въезде на Академический мост со стороны улицы Партизанская в Иркутске, произошло ДТП.20-летний водитель «Тойота Королла», двигаясь по проезжей части, предназначенной для встречного движения, допустил столкновение с автомашиной «Мазда-3», которой управлял 34-летний мужчина. Он двигался во встречном направлении.- В результате дорожного происшествия водитель «Тойоты» и три его пассажира с различными травмами были госпитализированы в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.По этому ДТП назначена всесторонняя проверка, в ходе которой выясняются все факторы и обстоятельства произошедшего, по результатам будет дана правовая оценка действиям участников дорожного инцидента.