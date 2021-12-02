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В Иркутске в лобовом ДТП пострадали четыре человека

В Иркутске в лобовом ДТП пострадали четыре человека
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Автоавария случилась ночью

Сегодня около трёх часов ночи, при въезде на Академический мост со стороны улицы Партизанская в Иркутске, произошло ДТП.

20-летний водитель «Тойота Королла», двигаясь по проезжей части, предназначенной для встречного движения, допустил столкновение с автомашиной «Мазда-3», которой управлял 34-летний мужчина. Он двигался во встречном направлении.

- В результате дорожного происшествия водитель «Тойоты» и три его пассажира с различными травмами были госпитализированы в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

По этому ДТП назначена всесторонняя проверка, в ходе которой выясняются все факторы и обстоятельства произошедшего, по результатам будет дана правовая оценка действиям участников дорожного инцидента.




Иркутск

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