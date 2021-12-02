В Иркутске в лобовом ДТП пострадали четыре человека

Автоавария случилась ночью
Сегодня около трёх часов ночи, при въезде на Академический мост со стороны улицы Партизанская в Иркутске, произошло ДТП.
20-летний водитель «Тойота Королла», двигаясь по проезжей части, предназначенной для встречного движения, допустил столкновение с автомашиной «Мазда-3», которой управлял 34-летний мужчина. Он двигался во встречном направлении.
- В результате дорожного происшествия водитель «Тойоты» и три его пассажира с различными травмами были госпитализированы в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
По этому ДТП назначена всесторонняя проверка, в ходе которой выясняются все факторы и обстоятельства произошедшего, по результатам будет дана правовая оценка действиям участников дорожного инцидента.
Автоавария случилась ночью
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