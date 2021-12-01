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В Бурятии психбольной убил соседа из-за кофты

В Бурятии психбольной убил соседа из-за кофты
Происшествия,  Фото:pexels.com
Убийство произошло в частном пансионате для больных людей

Днём 28 ноября в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии в частном пансионате, где ухаживают за больными людьми, нашли труп 32-летнего постояльца. Он был убит – обнаружены травмы головы и шеи.

Подозреваемый в убийстве был быстро установлен – это ещё один постоялец пансионата 29-ти лет. Он, как и покойный, страдал психическими заболеваниями.

По данным следствия, обвиняемый на платной основе проживал в частном пансионате, где получал уход и лечение. 28 ноября в коридоре он напал на другого постояльца, избил его кулаками, а затем задушил.

- Возможной причиной ссоры между мужчинами мог стать спор из-за личных вещей, так как в момент задержания на обвиняемом находилась кофта покойного, которую, вероятно, он надел по ошибке, - сообщили в следственном управлении.

Сам мужчина давать показания об обстоятельствах учинённой расправы отказался.

Полицейских вызвал очевидец из числа пациентов пансионата, обнаруживший тело потерпевшего.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Планируется назначить судебно-психиатрическую экспертизу для разрешения вопросов о его вменяемости.

Как сообщал «Байкал-Daily», за день до этого, 27 ноября, произошло похожее убийство в комплексном центре социального обслуживания населения в селе Баянгол. Психбольной зарезал соседа по палате, так как был недоволен назначенным лечением и хотел таким образом перевестись в другое учреждение.
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