Наркотики были спрятаны в коробке из-под сока
В Иркутске задержали наркокурьера из города Канска Красноярского края.
Ранее полицейские получили оперативную информацию об этом мужчине и поэтому, когда он приехал на поезде в Иркутске, его уже ждали. На парковке у железнодорожного вокзала мужчину задержали и досмотрели. В личных вещах полицейские нашли коробку из-под сока, в которой был спрятан пакет с героином. Всего курьер вёз более килограмма этого «тяжёлого» наркотика.
Стоимость такой партии по ценам чёрного рынка может превышать пять миллионов рублей.
- 32-летний житель Канска три года назад освободился из мест лишения свободы, где восемь лет отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Предварительное расследование продолжается.
В Иркутске поймали наркокурьера с героином на пять миллионов
Происшествия, Фото:
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