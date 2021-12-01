В Бурятии появилась ориентировка на предлагавшего девочке «заработать»

В Бурятии распространяют ориентировку на неизвестного из Северобайкальска, который предлагал третьекласснице «заработать». В ориентировке указаны приметы молодого человека; её опубликовал Telegram-канал «БурАССР».



На поиски молодого человека ориентирован личный состав, а также близлежащие отделы полиции и сотрудники линейного отдел на станции «Северобайкальск».





фото - «БурАССР»