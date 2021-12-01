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В Бурятии появилась ориентировка на предлагавшего девочке «заработать»

В Бурятии появилась ориентировка на предлагавшего девочке «заработать»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Подозреваемого ищет полиция

В Бурятии распространяют ориентировку на неизвестного из Северобайкальска, который предлагал третьекласснице «заработать». В ориентировке указаны приметы молодого человека; её опубликовал Telegram-канал «БурАССР».

Как сообщал «Байкал-Daily», об инциденте стало известно накануне. В Северобайкальске возле школы неизвестный предложил третьекласснице «заработать» две тысячи рублей. Как именно он не рассказал, но назначил девочке встречу после уроков за школой. О незнакомце девочка рассказала своему отцу. Забирая ребёнка с учёбы, мужчина увидел парня, бросился за ним в погоню, но догнать не сумел. Тогда мужчина сообщил о произошедшем в полицию.

Тревожное сообщение об инциденте распространяют в местных чатах. Родителей просили следить за своими детьми.

Из опубликованной ориентировки, подписанной сотрудником полиции Северобайкальска, следует, что подозреваемый – парень 18-20 лет, его рост около 180 см., среднего телосложения. Был одет в зимнюю куртку тёмно-зелёного цвета, тёмные брюки и коричневые ботинки.

На поиски молодого человека ориентирован личный состав, а также близлежащие отделы полиции и сотрудники линейного отдел на станции «Северобайкальск».

фото - «БурАССР»

полиция

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