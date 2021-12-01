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Пропавшая сутки назад в Улан-Удэ женщина нашлась

Пропавшая сутки назад в Улан-Удэ женщина нашлась
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Она исчезла из центра столицы Бурятии

В Улан-Удэ нашлась пропавшая 51-летняя женщина. Её местонахождение не было известно с 29 ноября. В соцсети написала о пропаже её одноклассница, пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева. Пост распространили многие пользователи, переживавшие за судьбу пропавшей.

- Помогите найти! Пропала чрезвычайно ответственна женщина, не позволяющая себе исчезнуть, по крайней мере, не предупредив и не отзвонившись детям. Куда может пропасть человек из центра города? Здесь написало 51 год, но знаете, это такой 51 год, когда женщина прекрасно выглядит, следит за собой, явно на вид моложе, - написала в социальной сети Алла Намсараева.

Вчера, 30 ноября она сообщила, что женщина нашлась.

- Ура! Она жива и здорова, остальное будут выяснять специалисты. Когда попадаешь в такие ситуации, то вот абсолютно не знаешь, что надо предпринять. Сегодня в группе нашего класса были разные предложения, как и что сделать. Но многое уже взяли на себя члены группы «Лиза Алерт Бурятия», за что им огромная благодарность. И спасибо внимательным людям, которые заметили Надю среди множества людей. Благодарю Пандито Хамбо Ламу, который проникся моей публикацией в Фейсбуке, позвонил и стал узнавать подробности. Спасибо императору бурятской эстрады Зоригто Тогочиеву за помощь в поиске! – поблагодарила всех неравнодушных людей улан-удэнка.


пропавшие без вести

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