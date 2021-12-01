Водители отказались от госпитализации
В Заларинском районе Иркутской области накануне, 30 ноября, произошло ДТП с участием двух большегрузов.
По предварительной информации, около 12 часов дня на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Залари 58-летний водитель фуры «Скания» с полуприцепом, двигаясь в направлении Красноярска, допустил столкновение с большегрузом «Хово», под управлением 40-летнего мужчины.
После происшествия от госпитализации оба участника отказались.
Движение на федеральной трассе восстановлено, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
На трассе в Иркутской области столкнулись два большегруза
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Виновнику аварии, у которого нет прав, 19 лет
Наезд произошёл прямо на «зебре»
Водители отказались от госпитализации
Сейсмособытие произошло во второй половине дня
Пьяный мужчина курил в поезде
Молодой человек обокрал подругу женщины
«Жажда» настолько мучила мужчин, что они украли сразу 11 флаконов парфюма
Убийство произошло внезапно и без всякого повода
Нападавшего задержали росгвардейцы
В результате наезда погибла десятилетняя школьница
В пути девушке удалось сбежать
Вора спугнул бдительный водитель, проезжавший мимо
Неизвестные выкинули щенков умирать на мороз
Об одной из жертв стало известно только на допросе
Больше 40 минут потребовалось на ликвидацию открытого горения