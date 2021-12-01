На трассе в Иркутской области столкнулись два большегруза

Водители отказались от госпитализации



В Заларинском районе Иркутской области накануне, 30 ноября, произошло ДТП с участием двух большегрузов.



По предварительной информации, около 12 часов дня на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Залари 58-летний водитель фуры «Скания» с полуприцепом, двигаясь в направлении Красноярска, допустил столкновение с большегрузом «Хово», под управлением 40-летнего мужчины.



После происшествия от госпитализации оба участника отказались.



Движение на федеральной трассе восстановлено, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.





