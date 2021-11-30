Пьяный мужчина курил в поезде
Житель Забайкальского края признан виновным в публичном оскорблении представителя власти.
Инцидент произошёл в марте этого года. Нетрезвый мужчина курил в вагоне № 11 пассажирского поезда «Владивосток-Самара».
На место прибыл полицейский, однако нарушитель высказал в адрес него оскорбительные выражения.
На суде мужчина признал свою вину, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Приговор суда вступил в законную силу, сообщили «Байкал-Daily» в Читинской транспортной прокуратуре.
Забайкальца оштрафовали за оскорбление полицейского
Происшествия, Фото:
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