Забайкальца оштрафовали за оскорбление полицейского

Пьяный мужчина курил в поезде



Житель Забайкальского края признан виновным в публичном оскорблении представителя власти.



Инцидент произошёл в марте этого года. Нетрезвый мужчина курил в вагоне № 11 пассажирского поезда «Владивосток-Самара».



На место прибыл полицейский, однако нарушитель высказал в адрес него оскорбительные выражения.



На суде мужчина признал свою вину, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.



Приговор суда вступил в законную силу, сообщили «Байкал-Daily» в Читинской транспортной прокуратуре.

