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Забайкальца оштрафовали за оскорбление полицейского

Забайкальца оштрафовали за оскорбление полицейского
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пьяный мужчина курил в поезде

Житель Забайкальского края признан виновным в публичном оскорблении представителя власти.

Инцидент произошёл в марте этого года. Нетрезвый мужчина курил в вагоне № 11 пассажирского поезда «Владивосток-Самара».

На место прибыл полицейский, однако нарушитель высказал в адрес него оскорбительные выражения.

На суде мужчина признал свою вину, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщили «Байкал-Daily» в Читинской транспортной прокуратуре.
штраф оскорбление представителя власти

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