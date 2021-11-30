Читинцы украли духи, чтобы выпить их

«Жажда» настолько мучила мужчин, что они украли сразу 11 флаконов парфюма



В отдел полиции «Северный» в Чите поступило сообщение о краже 11 флаконов духов из бутика в торговом центре. Ущерб магазину составил девять тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили, что днём в бутик заходили двое подозрительных мужчин.



- В результате оперативно-розыскных мероприятий их личности установлены. Подозреваемые доставлены в отдел полиции, от них получены признательные показания. Выяснилось, что похищенную парфюмерию злоумышленники выпили, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».





