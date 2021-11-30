«Жажда» настолько мучила мужчин, что они украли сразу 11 флаконов парфюма
В отдел полиции «Северный» в Чите поступило сообщение о краже 11 флаконов духов из бутика в торговом центре. Ущерб магазину составил девять тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили, что днём в бутик заходили двое подозрительных мужчин.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий их личности установлены. Подозреваемые доставлены в отдел полиции, от них получены признательные показания. Выяснилось, что похищенную парфюмерию злоумышленники выпили, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
Читинцы украли духи, чтобы выпить их
Происшествия, Фото:
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