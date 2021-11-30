Житель Бурятии набросился с ножом на жену

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Нападавшего задержали росгвардейцы



В больницу в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии доставили женщину с ножевым ранением. Как выяснилось, её пытался зарезать муж.



Сообщение о происшествии из больницы поступило в полицию.



- Получив описание внешности подозреваемого, группа задержания вневедомственной охраны приступила к отработке ближайших улиц. На улице возле подъезда жилого дома росгвардейцы заметили двух мужчин, один из которых подходил под описание примет. При проверке документов и установлении личности выяснилось, что это супруг пострадавшей женщины, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанный, 31-летний местный житель, был пьян. Его доставили в отдел полиции.



По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

