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18-летнюю девушку из Читы похитили и силой повезли в Хабаровск

18-летнюю девушку из Читы похитили и силой повезли в Хабаровск
Происшествия,  Фото:pexels.com
В пути девушке удалось сбежать

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту похищения 18-летней жительницы Читы. По подозрению в её похищении задержан 37-летний житель Забайкальского края.

По версии следствия, мужчина ранее встречался с девушкой. После того, как они расстались, читинец, пытаясь вернуть возлюбленную, похитил её, силой усадил в машину и повёз в Хабаровск.

В городе Шимановск в Амурской области похититель и его жертва остановились в доме знакомых мужчины. Там девушке удалось сбежать и обратиться в полицию.

Незамедлительно подозреваемый был задержан и помещён в изолятор временного содержания.

- Возбуждено уголовное дело о похищении человека с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Амурской области. – В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Девушка благополучно вернулась домой.

Уголовным кодексом РФ за совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.


похищение человека

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