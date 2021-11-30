18-летнюю девушку из Читы похитили и силой повезли в Хабаровск

В пути девушке удалось сбежать



В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту похищения 18-летней жительницы Читы. По подозрению в её похищении задержан 37-летний житель Забайкальского края.



По версии следствия, мужчина ранее встречался с девушкой. После того, как они расстались, читинец, пытаясь вернуть возлюбленную, похитил её, силой усадил в машину и повёз в Хабаровск.



В городе Шимановск в Амурской области похититель и его жертва остановились в доме знакомых мужчины. Там девушке удалось сбежать и обратиться в полицию.



Незамедлительно подозреваемый был задержан и помещён в изолятор временного содержания.



- Возбуждено уголовное дело о похищении человека с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Амурской области. – В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Девушка благополучно вернулась домой.



Уголовным кодексом РФ за совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.





