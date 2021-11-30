В Иркутской области насильника и убийцу женщин приговорили к 20 годам

Об одной из жертв стало известно только на допросе



В Иркутской области вынесен приговор 34-летнему жителю города Вихоревка, который убил двух женщин. Об этом сообщили в СУ СКР по Иркутской области.



Убийства мужчина совершил в ноябре 2019-го и в марте 2020 года. Жертв он убивал, пытаясь избежать уголовной ответственности за изнасилование.



Мужчина приехал в Вихоревку в начале 2019 года к женщине, с которой познакомился по переписке, пока находился в местах лишения свободы. В колонии он тогда сидел за изнасилование.



Пара стала сожительствовать. Мужчина устроился на работу, купил автомобиль, однако законопослушная жизнь ему вскоре наскучила. Позже на допросе он признается в том, что снова захотел вступить с женщиной в половую связь, применяя к ней насилие.



Утром 9 марта 2020 года 52-летняя местная жительница возвращалась домой. Мужчина, проезжая мимо, предложил подвезти прохожую, которую до этого никогда не видел. Женщина согласилась. В машине водитель стал оказывать ей знаки внимания и предложил женщине вступить с ним в половую связь. Но получил категорический отказ.



Чтобы сломить волю жертвы к сопротивлению, мужчина ударил её по голове, лишив сознания. Затем он заехал в гараж, вооружился металлической монтировкой и вывез потерпевшую на окраину города. В безлюдном месте он попытался изнасиловать женщину, после чего убил, бросив тело возле реки.



Выйти на след преступника удалось через неделю. Следователям и полицейским помогла видеозапись с камеры наружного наблюдения в районе исчезновения женщины, на которой был запечатлен автомобиль подозреваемого. Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска.



Уже на следствии он признался, что убил ещё одну женщину, которая числилась без вести пропавшей с ноября 2019 года.



Обстоятельства знакомства с жертвой были такими же. Тогда под вымышленным предлогом он привёз потерпевшую в гараж, где они стали распивать спиртное. На предложение вступить с ним в половую связь, женщина ответила отказом. Далее он заставил её раздеться, после чего нанёс ей ножевое ранение, а затем расчленил.



Убийца признался, что останки тела выбросил в реку, а все следы крови в автомобиле и гараже замыл химическими средствами.



Приговором Иркутского областного суда мужчине назначено 20 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.





