В Иркутской области насильника и убийцу женщин приговорили к 20 годам

Об одной из жертв стало известно только на допросе
В Иркутской области вынесен приговор 34-летнему жителю города Вихоревка, который убил двух женщин. Об этом сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
Убийства мужчина совершил в ноябре 2019-го и в марте 2020 года. Жертв он убивал, пытаясь избежать уголовной ответственности за изнасилование.
Мужчина приехал в Вихоревку в начале 2019 года к женщине, с которой познакомился по переписке, пока находился в местах лишения свободы. В колонии он тогда сидел за изнасилование.
Пара стала сожительствовать. Мужчина устроился на работу, купил автомобиль, однако законопослушная жизнь ему вскоре наскучила. Позже на допросе он признается в том, что снова захотел вступить с женщиной в половую связь, применяя к ней насилие.
Утром 9 марта 2020 года 52-летняя местная жительница возвращалась домой. Мужчина, проезжая мимо, предложил подвезти прохожую, которую до этого никогда не видел. Женщина согласилась. В машине водитель стал оказывать ей знаки внимания и предложил женщине вступить с ним в половую связь. Но получил категорический отказ.
Чтобы сломить волю жертвы к сопротивлению, мужчина ударил её по голове, лишив сознания. Затем он заехал в гараж, вооружился металлической монтировкой и вывез потерпевшую на окраину города. В безлюдном месте он попытался изнасиловать женщину, после чего убил, бросив тело возле реки.
Выйти на след преступника удалось через неделю. Следователям и полицейским помогла видеозапись с камеры наружного наблюдения в районе исчезновения женщины, на которой был запечатлен автомобиль подозреваемого. Мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска.
Уже на следствии он признался, что убил ещё одну женщину, которая числилась без вести пропавшей с ноября 2019 года.
Обстоятельства знакомства с жертвой были такими же. Тогда под вымышленным предлогом он привёз потерпевшую в гараж, где они стали распивать спиртное. На предложение вступить с ним в половую связь, женщина ответила отказом. Далее он заставил её раздеться, после чего нанёс ей ножевое ранение, а затем расчленил.
Убийца признался, что останки тела выбросил в реку, а все следы крови в автомобиле и гараже замыл химическими средствами.
Приговором Иркутского областного суда мужчине назначено 20 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
В Иркутской области насильника и убийцу женщин приговорили к 20 годам
Происшествия, Фото:
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