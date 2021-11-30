 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 ноября

29 ноября

Популярное

В Бурятии сгорели коровы и телята

В Бурятии сгорели коровы и телята
Происшествия,  Фото:pexels.com
Больше 40 минут потребовалось на ликвидацию открытого горения

Днём 29 ноября вблизи посёлка Усть-Баргузин на пожаре в надворных постройках сгорели домашние животные.

Здесь загорелись стайка и сеновал, расположенные под одной крышей, а также два стога сена. Из-за сильного ветра была угроза перехода огня на жилой дом, расположенный в нескольких метрах от места пожара. На ликвидацию открытого горения потребовалось более 40 минут.

- К тушению пожара также был привлечён работник Забайкальского национального парка на тяжёлой технике. Совместными усилиями переход огня на жилой дом не был допущен, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара сгорели постройки, сено. Погибли жившие в стайке две коровы и два телёнка.

По предварительным данным, причиной пожара послужило неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

Также вчера в СНТ «Восход-4» в Заиграевском районе сгорела баня.



пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сгорели коровы и телята
В Бурятии сгорели коровы и телята
Происшествия, 30.11.2021
Больше 40 минут потребовалось на ликвидацию открытого горения
В Бурятии начальника депо подкупили взяткой в 250 тысяч
В Бурятии начальника депо подкупили взяткой в 250 тысяч
Происшествия, 30.11.2021
Взяткой обернулась история с сошедшими с рельсов вагонами
В Бурятии студент стащил укулеле из тюленариума
В Бурятии студент стащил укулеле из тюленариума
Происшествия, 30.11.2021
Необычную кражу из приезжего тюленариума раскрыли полицейские
В Иркутске неизвестные украли шубу из открытого автомобиля
В Иркутске неизвестные украли шубу из открытого автомобиля
Происшествия, 30.11.2021
Водитель оставил машину открытой всего на несколько минут
В Улан-Удэ в ДТП с автомобилем лесхоза пострадали четыре человека
В Улан-Удэ в ДТП с автомобилем лесхоза пострадали четыре человека
Происшествия, 30.11.2021
Горожане рассказывают, что на месте, где произошло ДТП, было скользко
В Иркутской области сотрудников школы-интерната будут судить за избиение детей
В Иркутской области сотрудников школы-интерната будут судить за избиение детей
Происшествия, 30.11.2021
Замдиректора, двое воспитателей и медсестра окажутся на скамье подсудимых
Забайкальцы в поездке по святым местам Бурятии собирали коноплю
Забайкальцы в поездке по святым местам Бурятии собирали коноплю
Происшествия, 30.11.2021
Такси, которое наняли туристы, остановили автоинспекторы
Житель Бурятии изощрённо отомстил женщине
Житель Бурятии изощрённо отомстил женщине
Происшествия, 30.11.2021
Мстительный мужчина дал объявление об интимных услугах от имени женщины
Жительницу Забайкалья будут судить за убийство бывшего мужа
Жительницу Забайкалья будут судить за убийство бывшего мужа
Происшествия, 29.11.2021
Женщина нанесла мужчине не менее 25 ножевых ранений
Жителя Бурятии поймали возле железной дороги с марихуаной
Жителя Бурятии поймали возле железной дороги с марихуаной
Происшествия, 29.11.2021
Мужчина собрал «траву» на заброшенном поле

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^