Больше 40 минут потребовалось на ликвидацию открытого горения
Днём 29 ноября вблизи посёлка Усть-Баргузин на пожаре в надворных постройках сгорели домашние животные.
Здесь загорелись стайка и сеновал, расположенные под одной крышей, а также два стога сена. Из-за сильного ветра была угроза перехода огня на жилой дом, расположенный в нескольких метрах от места пожара. На ликвидацию открытого горения потребовалось более 40 минут.
- К тушению пожара также был привлечён работник Забайкальского национального парка на тяжёлой технике. Совместными усилиями переход огня на жилой дом не был допущен, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара сгорели постройки, сено. Погибли жившие в стайке две коровы и два телёнка.
По предварительным данным, причиной пожара послужило неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
Также вчера в СНТ «Восход-4» в Заиграевском районе сгорела баня.
В Бурятии сгорели коровы и телята
Происшествия, Фото:
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