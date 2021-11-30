В Бурятии сгорели коровы и телята

Больше 40 минут потребовалось на ликвидацию открытого горения



Днём 29 ноября вблизи посёлка Усть-Баргузин на пожаре в надворных постройках сгорели домашние животные.



Здесь загорелись стайка и сеновал, расположенные под одной крышей, а также два стога сена. Из-за сильного ветра была угроза перехода огня на жилой дом, расположенный в нескольких метрах от места пожара. На ликвидацию открытого горения потребовалось более 40 минут.



- К тушению пожара также был привлечён работник Забайкальского национального парка на тяжёлой технике. Совместными усилиями переход огня на жилой дом не был допущен, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате пожара сгорели постройки, сено. Погибли жившие в стайке две коровы и два телёнка.



По предварительным данным, причиной пожара послужило неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.



Также вчера в СНТ «Восход-4» в Заиграевском районе сгорела баня.







