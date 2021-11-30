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В Бурятии начальника депо подкупили взяткой в 250 тысяч

В Бурятии начальника депо подкупили взяткой в 250 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Взяткой обернулась история с сошедшими с рельсов вагонами

В Бурятии суд вынес приговор в отношении двух бывших сотрудников эксплуатационного вагонного депо Северобайкальск. Они признаны виновными в получении взятки в крупном размере, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

В октябре 2016 года на участке подъездного железнодорожного пути необщего пользования станции Киренга в посёлке Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области сошли с рельсов пять грузовых вагонов. Реконструкцией этого участка занималась коммерческая организация.

- В тот же день административный директор коммерческой организации, чтобы избежать негативных последствий и существенных материальных затрат, связанных с дальнейшим ремонтом повреждённых вагонов, обратился к начальнику вагонного депо Северобайкальск. Он попросил о незаконном ремонте повреждённых вагонов и их колесных пар за денежное вознаграждение, без составления документов учёта события схода и ремонта, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Руководитель депо согласился с предложением. Понимая, что в одиночку выполнить неофициальный ремонт вагонов ему не удастся, он привлёк также своего заместителя и мастера предприятия.

Ремонт в итоге был проведён с нарушениями нормативных документов, а также без обязательной дефектоскопии литых деталей тележек с применением методов неразрушающего контроля.

За это начальник депо получил взятку в 250 тысяч рублей. Деньги трое сообщников распределили между собой.

Приговором суда начальнику депо назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Мастер депо получил 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом 140 тысяч. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении заместителя начальника депо рассмотрено судом ранее в отдельном производстве ввиду заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Он получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом 500 тысяч рублей.





взятка

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