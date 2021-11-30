Водитель оставил машину открытой всего на несколько минут
Сотрудники уголовного розыска устанавливают воров, укравших шубу из автомобиля жителя Иркутска.
Потерпевший обратился в полицию в октябре. Мужчина рассказал сыщикам, что на несколько минут оставил без присмотра открытый автомобиль. Когда же он вернулся, с заднего сиденья пропала шуба жены стоимостью 45 тысяч рублей.
Возбужденно уголовное дело по статье «Кража».
- Камеры видеонаблюдения, расположенные в районе совершения преступления, зафиксировали двух молодых людей. Следствие предполагает, что они могут быть причастны к совершению кражи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске неизвестные украли шубу из открытого автомобиля
Происшествия, Фото:
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