В Иркутске неизвестные украли шубу из открытого автомобиля

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель оставил машину открытой всего на несколько минут



Сотрудники уголовного розыска устанавливают воров, укравших шубу из автомобиля жителя Иркутска.



Потерпевший обратился в полицию в октябре. Мужчина рассказал сыщикам, что на несколько минут оставил без присмотра открытый автомобиль. Когда же он вернулся, с заднего сиденья пропала шуба жены стоимостью 45 тысяч рублей.



Возбужденно уголовное дело по статье «Кража».



- Камеры видеонаблюдения, расположенные в районе совершения преступления, зафиксировали двух молодых людей. Следствие предполагает, что они могут быть причастны к совершению кражи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

