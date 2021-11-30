Забайкальцы в поездке по святым местам Бурятии собирали коноплю

При проверке документов автоинспекторы обнаружили в салоне на заднем пассажирском сиденье два полимерных мешка с массой растительного происхождения.







Трое жителей Забайкальского края приехали в Бурятию, чтобы посетить святые места. Они наняли такси и отправились по святыням в Мухоршибирском районе.Однако в пути пассажиры увидели дикую коноплю и сменили планы. Двое мужчин попросили водителя высадить их в поле, а свою спутницу с женщиной-таксистом отправили по запланированному маршруту.Собрав коноплю, мужчины дождались автомобиль, который ехал по обратному маршруту. Погрузив мешки в салон, они направились обратно.Однако в пути водитель нарушила правила дорожного движения на автодороге Мухоршибирь-Балта-Кяхта недалеко от села Шаралдай, за что её остановили инспекторы ГИБДД.- Как показала проведённая впоследствии экспертиза – более 7,5 килограммов марихуаны. Задержанные рассказали следователю, что наркотическое средство они заготовили для собственного употребления, - сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.На забайкальцев возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса.После получения результатов медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотических средств, будет решаться вопрос о привлечении мужчин к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП.