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Забайкальцы в поездке по святым местам Бурятии собирали коноплю

Забайкальцы в поездке по святым местам Бурятии собирали коноплю
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Такси, которое наняли туристы, остановили автоинспекторы

Трое жителей Забайкальского края приехали в Бурятию, чтобы посетить святые места. Они наняли такси и отправились по святыням в Мухоршибирском районе.

Однако в пути пассажиры увидели дикую коноплю и сменили планы. Двое мужчин попросили водителя высадить их в поле, а свою спутницу с женщиной-таксистом отправили по запланированному маршруту.

Собрав коноплю, мужчины дождались автомобиль, который ехал по обратному маршруту. Погрузив мешки в салон, они направились обратно.

Однако в пути водитель нарушила правила дорожного движения на автодороге Мухоршибирь-Балта-Кяхта недалеко от села Шаралдай, за что её остановили инспекторы ГИБДД.

При проверке документов автоинспекторы обнаружили в салоне на заднем пассажирском сиденье два полимерных мешка с массой растительного происхождения.


- Как показала проведённая впоследствии экспертиза – более 7,5 килограммов марихуаны. Задержанные рассказали следователю, что наркотическое средство они заготовили для собственного употребления, - сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.

На забайкальцев возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса.

После получения результатов медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотических средств, будет решаться вопрос о привлечении мужчин к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП.


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