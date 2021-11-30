Водитель иномарки врезался в столб
29 ноября в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП.
В 10:50 59-летний водитель автомобиля «Хендэ Грэйс», следуя со стороны посёлка Сосновый Бор в направлении посёлка Эрхирик перед тоннелем под железнодорожными путями не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.
В результате ДТП 45-летняя пассажира транспортного средства с травмами госпитализировали в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Заиграевском районе в ДТП пострадала 8-летняя девочка.
На дороге в Бурятии пострадала пассажирка микроавтобуса
Происшествия, Фото:
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