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В Чите найдена мать ребёнка, тело которого нашли в мусорке

В Чите найдена мать ребёнка, тело которого нашли в мусорке
Происшествия,  Фото:pexels.com
Женщину искали почти год

В Чите сотрудники уголовного розыска совместно со следователями регионального СУ СК установили подозреваемую в убийстве новорождённого.

В декабре прошлого года во дворе дома по улице Усуглинская было обнаружено тело младенца. В мусорном баке его нашёл дворник. Полицейские совместно со следователями проводили масштабные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления личности женщины, родившей ребёнка.

Полицейские опрашивали всех жителей близлежащих многоэтажек и частного сектора. Для проведения необходимых экспертиз отобраны биологические материалы у более чем 1500 женщин.

- В результате проведённых экспертиз личность подозреваемой установлена. Ею оказалась 28–летняя жительница Читы. Она доставлена в Следственное управление СК России по Забайкальскому краю для проведения следственных действий, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Читинка воспитывает ещё двоих несовершеннолетних детей, её семья не состояла на профилактических учётах.


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