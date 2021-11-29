 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 ноября

28 ноября

Популярное

В Улан-Удэ работник ЛВРЗ получил тяжёлую травму голову

В Улан-Удэ работник ЛВРЗ получил тяжёлую травму голову
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Мужчина находится в реанимации

Днём 25 ноября на Улан-Удэнском ЛВРЗ произошло ЧП. Предварительно установлено, что в цехе металлоконструкций мужчина работал на токарном станке, когда в его голову попал вылетевший из станка металлический болт.

Мужчину доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости. Сейчас он находится в реанимационном отделении.

Следователи проводят доследственную проверку по факту нарушения требований охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК РФ), сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего события. В ходе доследственной проверки правовая оценка будет дана не только действиям пострадавшего, но и действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение охраны труда работников на предприятии, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе погиб 24-летний слесарь-электрик. Недавно суд вынес приговор по этому делу. Виновным признан мастер участка, который получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.


ЛВРЗ несчастные случаи на производстве травмы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ водитель кроссовера протаранил два автомобиля
В Улан-Удэ водитель кроссовера протаранил два автомобиля
Происшествия, 29.11.2021
Автолюбитель безрезультатно пытался выбраться из западни
В Бурятии недовольный лечением психбольной убил соседа
В Бурятии недовольный лечением психбольной убил соседа
Происшествия, 29.11.2021
Убийца решил перевестись в другое учреждение
В Иркутской области на пожаре погибла семилетняя девочка
В Иркутской области на пожаре погибла семилетняя девочка
Происшествия, 29.11.2021
Девочка одна находилась в квартире ночью во время происшествия
В Улан-Удэ закрутило машину в момент ДТП
В Улан-Удэ закрутило машину в момент ДТП
Происшествия, 29.11.2021
В аварии обошлось без пострадавших
В Бурятии задержали терпеливого наркомана
В Бурятии задержали терпеливого наркомана
Происшествия, 29.11.2021
Молодой человек изготовил наркотик ещё летом, но забрал из тайника только сейчас
В Бурятии произошёл пожар на пилораме
В Бурятии произошёл пожар на пилораме
Происшествия, 29.11.2021
Загорелись бытовка и котельная
В Иркутской области расследуют хищение 600 тысяч из бюджета ПФР
В Иркутской области расследуют хищение 600 тысяч из бюджета ПФР
Происшествия, 29.11.2021
Заместителя управляющего отделения ПФР по Иркутской области арестовали
В Бурятии железнодорожник получил взятку в 300 тысяч
В Бурятии железнодорожник получил взятку в 300 тысяч
Происшествия, 29.11.2021
Подозреваемые – начальник и его водитель
Иркутянка заявила, что её сына побил охранник торгового центра
Иркутянка заявила, что её сына побил охранник торгового центра
Происшествия, 29.11.2021
По словам женщины, охраннику не понравилось, что у парня была порвана маска
В Бурятии насмерть сбили пешехода
В Бурятии насмерть сбили пешехода
Происшествия, 29.11.2021
Мужчина шёл по проезжей части 
В Улан-Удэ при пожаре пострадал мужчина
В Улан-Удэ при пожаре пострадал мужчина
Происшествия, 28.11.2021
Пьяного горожанина спас сосед

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^