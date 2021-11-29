Мужчина находится в реанимации
Днём 25 ноября на Улан-Удэнском ЛВРЗ произошло ЧП. Предварительно установлено, что в цехе металлоконструкций мужчина работал на токарном станке, когда в его голову попал вылетевший из станка металлический болт.
Мужчину доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости. Сейчас он находится в реанимационном отделении.
Следователи проводят доследственную проверку по факту нарушения требований охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК РФ), сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего события. В ходе доследственной проверки правовая оценка будет дана не только действиям пострадавшего, но и действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение охраны труда работников на предприятии, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе погиб 24-летний слесарь-электрик. Недавно суд вынес приговор по этому делу. Виновным признан мастер участка, который получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
В Улан-Удэ работник ЛВРЗ получил тяжёлую травму голову
Происшествия, Фото:
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