В Иркутской области на пожаре погибла семилетняя девочка

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Девочка одна находилась в квартире ночью во время происшествия



На пожаре в посёлке Янталь Усть-Кутского района Иркутской области погибла семилетняя девочка.



Пожар в многоквартирном жилом доме начался сегодня около двух часов ночи. Загорелась квартира на первом этаже, в подъезде наблюдалось сильное задымление.



По лестничным маршам самостоятельно спаслись 15 человек. Соседи рассказали приехавшим пожарным, что в горящем помещении может находиться ребёнок. Пожарные вскрыли входную дверь, но семилетняя девочка уже была мертва. Её тело нашли на диване в комнате.



На момент пожара в квартире взрослых не было.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.



Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».







