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В Иркутской области на пожаре погибла семилетняя девочка

В Иркутской области на пожаре погибла семилетняя девочка
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Девочка одна находилась в квартире ночью во время происшествия

На пожаре в посёлке Янталь Усть-Кутского района Иркутской области погибла семилетняя девочка.

Пожар в многоквартирном жилом доме начался сегодня около двух часов ночи. Загорелась квартира на первом этаже, в подъезде наблюдалось сильное задымление.

По лестничным маршам самостоятельно спаслись 15 человек. Соседи рассказали приехавшим пожарным, что в горящем помещении может находиться ребёнок. Пожарные вскрыли входную дверь, но семилетняя девочка уже была мертва. Её тело нашли на диване в комнате.

На момент пожара в квартире взрослых не было.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».



смерть пожар

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