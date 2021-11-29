Девочка одна находилась в квартире ночью во время происшествия
На пожаре в посёлке Янталь Усть-Кутского района Иркутской области погибла семилетняя девочка.
Пожар в многоквартирном жилом доме начался сегодня около двух часов ночи. Загорелась квартира на первом этаже, в подъезде наблюдалось сильное задымление.
По лестничным маршам самостоятельно спаслись 15 человек. Соседи рассказали приехавшим пожарным, что в горящем помещении может находиться ребёнок. Пожарные вскрыли входную дверь, но семилетняя девочка уже была мертва. Её тело нашли на диване в комнате.
На момент пожара в квартире взрослых не было.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В Иркутской области на пожаре погибла семилетняя девочка
Происшествия, Фото:
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