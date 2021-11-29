В Бурятии юноша украл полтонны кедровых орехов

Вор пошёл на кражу из-за долгов



В полицию в Бичурском районе Бурятии обратился предприниматель с заявлением о краже крупной партии кедрового ореха.



Потерпевший рассказал, что работает в фирме, которая экспортирует зерновые культуры. В нескольких районах республики расположены точки по приёму кедрового ореха у населения. Днём 20 ноября мужчина обнаружил кражу 500 килограммов кедрового ореха стоимостью около 200 тысяч рублей.



По подозрению в краже задержан 18-летний сотрудник точки приёма.



Молодой человек незадолго до кражи устроился грузчиком в организацию. Выяснилось, что дождавшись, пока руководитель уедет, днём 17 ноября, он взломал замок контейнера и выкрал оттуда 10 мешков кедрового ореха. После заказал такси и увёз орехи к себе домой.



На следующий день вор сдал орехи в другую точку приёма в районе.



По словам задержанного, большая часть полученных денег ушла на оплату долгов.



- Молодой человек ранее не был судим. Возбуждено уголовное дело. В отношении юноши избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

