Вор пошёл на кражу из-за долгов
В полицию в Бичурском районе Бурятии обратился предприниматель с заявлением о краже крупной партии кедрового ореха.
Потерпевший рассказал, что работает в фирме, которая экспортирует зерновые культуры. В нескольких районах республики расположены точки по приёму кедрового ореха у населения. Днём 20 ноября мужчина обнаружил кражу 500 килограммов кедрового ореха стоимостью около 200 тысяч рублей.
По подозрению в краже задержан 18-летний сотрудник точки приёма.
Молодой человек незадолго до кражи устроился грузчиком в организацию. Выяснилось, что дождавшись, пока руководитель уедет, днём 17 ноября, он взломал замок контейнера и выкрал оттуда 10 мешков кедрового ореха. После заказал такси и увёз орехи к себе домой.
На следующий день вор сдал орехи в другую точку приёма в районе.
По словам задержанного, большая часть полученных денег ушла на оплату долгов.
- Молодой человек ранее не был судим. Возбуждено уголовное дело. В отношении юноши избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии юноша украл полтонны кедровых орехов
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