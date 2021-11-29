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В Бурятии юноша украл полтонны кедровых орехов

В Бурятии юноша украл полтонны кедровых орехов
Происшествия, 
Вор пошёл на кражу из-за долгов

В полицию в Бичурском районе Бурятии обратился предприниматель с заявлением о краже крупной партии кедрового ореха.

Потерпевший рассказал, что работает в фирме, которая экспортирует зерновые культуры. В нескольких районах республики расположены точки по приёму кедрового ореха у населения. Днём 20 ноября мужчина обнаружил кражу 500 килограммов кедрового ореха стоимостью около 200 тысяч рублей.

По подозрению в краже задержан 18-летний сотрудник точки приёма.

Молодой человек незадолго до кражи устроился грузчиком в организацию. Выяснилось, что дождавшись, пока руководитель уедет, днём 17 ноября, он взломал замок контейнера и выкрал оттуда 10 мешков кедрового ореха. После заказал такси и увёз орехи к себе домой.

На следующий день вор сдал орехи в другую точку приёма в районе.

По словам задержанного, большая часть полученных денег ушла на оплату долгов.

- Молодой человек ранее не был судим. Возбуждено уголовное дело. В отношении юноши избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража кедровый орех

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