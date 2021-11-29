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В Улан-Удэ закрутило машину в момент ДТП

В Улан-Удэ закрутило машину в момент ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В аварии обошлось без пострадавших

Сегодняшнее утро в Улан-Удэ выдалось снежным. Выпавшие осадки принесли не только автомобильные пробки, но и обернулись дорожно-транспортными происшествиями. Так, на улице Жердева столкнулись два автомобиля - «Тойота Филдер» и «Хонда Фит».

Автомобиль «Тойота Филдер» выезжал со второстепенной дороги и, по предварительной информации, водитель не предоставил преимущество автомобилю «Хонда Фит».

- От удара «Хонда Фит» закрутило на проезжей части. ДТП обошлось без пострадавших, у виновника водителя «Тойоты Филдер» отсутствует полис ОСАГО, - сообщает компания «Аварком Кузов-Салон» в своём паблике.




ДТП

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