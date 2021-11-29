В аварии обошлось без пострадавших
Сегодняшнее утро в Улан-Удэ выдалось снежным. Выпавшие осадки принесли не только автомобильные пробки, но и обернулись дорожно-транспортными происшествиями. Так, на улице Жердева столкнулись два автомобиля - «Тойота Филдер» и «Хонда Фит».
Автомобиль «Тойота Филдер» выезжал со второстепенной дороги и, по предварительной информации, водитель не предоставил преимущество автомобилю «Хонда Фит».
- От удара «Хонда Фит» закрутило на проезжей части. ДТП обошлось без пострадавших, у виновника водителя «Тойоты Филдер» отсутствует полис ОСАГО, - сообщает компания «Аварком Кузов-Салон» в своём паблике.
В Улан-Удэ закрутило машину в момент ДТП
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В аварии обошлось без пострадавших
Молодой человек изготовил наркотик ещё летом, но забрал из тайника только сейчас
Загорелись бытовка и котельная
Пострадавших нет
Заместителя управляющего отделения ПФР по Иркутской области арестовали
Подозреваемые – начальник и его водитель
По словам женщины, охраннику не понравилось, что у парня была порвана маска
Мужчина шёл по проезжей части
Автоавария случилась недалеко от Гусиноозерска
Происшествия, 28.11.2021
Пьяного горожанина спас сосед
Происшествия, 28.11.2021
Пострадавшего мужчину госпитализировали
Мошенница из бухгалтерии отдела МВД предстала перед судом
В ручьях, что находятся недалеко друг от друга, постоянно застревают автомобили
Виновник трагедии был пьян
Женщина-пешеход погибла, переходя дорогу не по «зебре»