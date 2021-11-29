В Бурятии задержали терпеливого наркомана

Днём 27 ноября сотрудники ГИБДД на трассе «Улан-Удэ – Кяхта», в трёх километрах от Гусиноозёрска для проверки документов остановили автомобиль. В машине они обнаружили пакет с 600 гр гашиша. Наркотики водитель – 28-летний улан-удэнец – спрятал в подлокотнике.





Молодой человек признался, что собрал коноплю в Джидинском районе, откуда сам родом, ещё в начале августа. Там же, на поле, он изготовил из неё гашиш и оставил под кустом на берегу реки.- В очередной поездке на родину житель Улан-Удэ забрал пакет с наркотиком, планируя в дальнейшем употребить. Однако по пути домой он был остановлен сотрудниками ДПС и признался в наркопреступлении, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Семь лет назад подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас подрабатывает частным извозом.Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.