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В Бурятии задержали терпеливого наркомана

В Бурятии задержали терпеливого наркомана
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Молодой человек изготовил наркотик ещё летом, но забрал из тайника только сейчас

Днём 27 ноября сотрудники ГИБДД на трассе «Улан-Удэ – Кяхта», в трёх километрах от Гусиноозёрска для проверки документов остановили автомобиль. В машине они обнаружили пакет с 600 гр гашиша. Наркотики водитель – 28-летний улан-удэнец – спрятал в подлокотнике.


Молодой человек признался, что собрал коноплю в Джидинском районе, откуда сам родом, ещё в начале августа. Там же, на поле, он изготовил из неё гашиш и оставил под кустом на берегу реки.

- В очередной поездке на родину житель Улан-Удэ забрал пакет с наркотиком, планируя в дальнейшем употребить. Однако по пути домой он был остановлен сотрудниками ДПС и признался в наркопреступлении, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Семь лет назад подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас подрабатывает частным извозом.

Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.
наркотики

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