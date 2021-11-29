Пострадавших нет
Утром 29 ноября на турбазе в посёлке Байкальский Прибой Кабанского района Бурятии произошёл пожар. Там загорелась летняя столовая.
- На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнём. Угрозы перехода огня на другие строения не было. К ликвидации возгорания и его последствий были привлечены силы двух пожарных частей. В результате пожара временно неэксплуатируемое строение уничтожено полностью, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причина пожара устанавливается.
В Бурятии произошёл пожар на байкальской турбазе
Происшествия, Фото:
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