В Иркутской области расследуют хищение 600 тысяч из бюджета ПФР

Заместителя управляющего отделения ПФР по Иркутской области арестовали



В Иркутской области возбудили уголовное дело о хищении из бюджета Пенсионного фонда более 600 тысяч рублей. Обвиняемые по делу – заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда РФ по Иркутской области и бывший директор общества с ограниченной ответственностью.



- По версии следствия, должностные лица регионального отделения Пенсионного фонда совместно с юридическим лицом, украли деньги из бюджета ПФР и его территориальных подразделений Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточных федеральных округов. В результате преступных действий бюджету ПФР причинён ущерб на сумму более 600 тысяч рублей, - сообщает СУ СКР по Иркутской области.



Заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда РФ по Иркутской области заключена под стражу на два месяца. Представитель юридического лица находится под домашним арестом. Двое остальных фигурантов уголовного дела – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



Расследование крупного дела продолжается.

