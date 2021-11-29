В Бурятии железнодорожник получил взятку в 300 тысяч

Подозреваемые – начальник и его водитель
В Бурятии возбуждено уголовное дело на работника Северобайкальской дистанции сигнализации – структурного подразделения ВСЖД. Он подозревается в посредничестве во взяточничестве, сообщили в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СКР.
Подозреваемый работал водителем начальника Северобайкальской дистанции сигнализации. Предварительно установлено, что в сентябре 2017 года к водителю обратился коллега, попросивший помочь ему с переводом с дальнего участка работы в Северобайкальске.
- Подозреваемый ответил согласием и попросил начальника подразделения помочь его знакомому в переводе на другой участок работы. Руководитель за оказанную услугу потребовал денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Получив деньги, начальник структурного подразделения выполнил свою часть договора, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
На начальника также возбуждено уголовное дело о получении взятки. Расследование продолжается.
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Происшествия, Фото:
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