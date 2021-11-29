По словам женщины, охраннику не понравилось, что у парня была порвана маска
Жительница Иркутска сообщила в соцсетях о том, что её сына избил охранник торгово-развлекательного центра. Об этом сообщил Telegram-канал «Иркутск, Братск, Ангарск».
По словам женщины, у молодого человека порвалась маска, а запасной не было. Мать рассказала, что после недолгой словесной перепалки охранник ударил её сына, и завязалась драка. Фотографиями, на которых видны гематомы на теле парня, женщина поделилась в своём Instagram.
Уточняется, что пострадавший зафиксировал побои и написал заявление в полицию.
Его мать настаивает на том, чтобы наказание получил не только агрессивный охранник, но и руководство торгового центра.
Иркутянка заявила, что её сына побил охранник торгового центра
Происшествия, Фото:
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