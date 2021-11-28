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В Улан-Удэ при пожаре пострадал мужчина

В Улан-Удэ при пожаре пострадал мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
Пьяного горожанина спас сосед

Накануне вечером на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в частном двухквартирном доме в Октябрьском районе Улан-Удэ. На место оперативно выехали пожарные расчёты.

- К моменту прибытия пожарных возгорание уже было ликвидировано, в результате пожара сгорели постельные принадлежности и матрас, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Со слов очевидцев, из помещения, где произошёл пожар, соседом был спасён 65-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Его с отравлением продуктами горения госпитализировали в медучреждение.

Причиной пожара стала неосторожность при курении.
пожар

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