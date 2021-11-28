В Улан-Удэ при пожаре пострадал мужчина

Пьяного горожанина спас сосед
Накануне вечером на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в частном двухквартирном доме в Октябрьском районе Улан-Удэ. На место оперативно выехали пожарные расчёты.
- К моменту прибытия пожарных возгорание уже было ликвидировано, в результате пожара сгорели постельные принадлежности и матрас, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Со слов очевидцев, из помещения, где произошёл пожар, соседом был спасён 65-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Его с отравлением продуктами горения госпитализировали в медучреждение.
Причиной пожара стала неосторожность при курении.
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