В Бурятии спасатели извлекли мужчину из искореженной машины



Накануне, 27 ноября, на трассе Улан-Удэ - Заиграево произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В результате столкновения одного из участников аварии зажало в собственном автомобиле.



К деблокировке машины привлекались спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС). При помощи аварийно-спасательного инструмента извлекли водителя, предположительно, с переломом ноги.





Пострадавшего мужчину передали сотрудникам Центра медицины катастроф, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В агентстве напомнили, что за помощью жители могут обратиться по телефонам «112».



Телефоны БРПСС:



- г. Улан-Удэ 8(3012) 23-03-55;

- г. Гусиноозерск, Селенгинский район 8(30145) 43-736;

- п. Кырен, Тункинский район 8 (30147) 41-153.

