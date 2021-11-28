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В Бурятии спасатели извлекли мужчину из искореженной машины

В Бурятии спасатели извлекли мужчину из искореженной машины
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пострадавшего мужчину госпитализировали
 
Накануне, 27 ноября, на трассе Улан-Удэ - Заиграево произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В результате столкновения одного из участников аварии зажало в собственном автомобиле.

К деблокировке машины привлекались спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС). При помощи аварийно-спасательного инструмента извлекли водителя, предположительно, с переломом ноги. 

Пострадавшего мужчину передали сотрудникам Центра медицины катастроф, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В агентстве напомнили, что за помощью жители могут обратиться по телефонам «112».

Телефоны БРПСС:

- г. Улан-Удэ 8(3012) 23-03-55;
- г. Гусиноозерск, Селенгинский район 8(30145) 43-736;
- п. Кырен, Тункинский район 8 (30147) 41-153. 
ДТП госпитализация спасатели

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