В Бурятии спасатели извлекли мужчину из искореженной машины

Накануне, 27 ноября, на трассе Улан-Удэ - Заиграево произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В результате столкновения одного из участников аварии зажало в собственном автомобиле.
К деблокировке машины привлекались спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС). При помощи аварийно-спасательного инструмента извлекли водителя, предположительно, с переломом ноги.
Пострадавшего мужчину передали сотрудникам Центра медицины катастроф, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В агентстве напомнили, что за помощью жители могут обратиться по телефонам «112».
Телефоны БРПСС:
- г. Улан-Удэ 8(3012) 23-03-55;
- г. Гусиноозерск, Селенгинский район 8(30145) 43-736;
- п. Кырен, Тункинский район 8 (30147) 41-153.
В агентстве напомнили, что за помощью жители могут обратиться по телефонам «112».
Телефоны БРПСС:
- г. Улан-Удэ 8(3012) 23-03-55;
- г. Гусиноозерск, Селенгинский район 8(30145) 43-736;
- п. Кырен, Тункинский район 8 (30147) 41-153.