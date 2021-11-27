В Бурятии бухгалтер отдела МВД воровала деньги

Мошенница из бухгалтерии отдела МВД предстала перед судом



Перед судом предстала нечистая на руку бывший бухгалтер отдела МВД России по Заиграевскому району. Об этом деле рассказали в пресс-службе райсуда.



В обязанности сотрудницы входило в том числе начисление зарплаты и других выплат сотрудникам отдела МВД. Однако бухгалтер при этом систематически похищала бюджетные средства. О происходящем из их спинами главный бухгалтер и руководство отдела не знали.



«Желая улучшить своё материальное положение, преследуя цель обогатиться, бухгалтер умышленно, путём злоупотребления доверием руководителей ОМВД России по Заиграевскому району и главного бухгалтера, находясь на своём рабочем месте, систематически совершала хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих МВД по Бурятии», - сообщили в Заиграевском районном суде.



Когда женщину разоблачили, на неё возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.



Суд назначил ей 2 года 6 месяцев лишения свободы условно. Также на этот период она не сможет заниматься деятельностью, связанной с организацией и ведением бухгалтерского учёта.

