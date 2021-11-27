Мошенница из бухгалтерии отдела МВД предстала перед судом
Перед судом предстала нечистая на руку бывший бухгалтер отдела МВД России по Заиграевскому району. Об этом деле рассказали в пресс-службе райсуда.
В обязанности сотрудницы входило в том числе начисление зарплаты и других выплат сотрудникам отдела МВД. Однако бухгалтер при этом систематически похищала бюджетные средства. О происходящем из их спинами главный бухгалтер и руководство отдела не знали.
«Желая улучшить своё материальное положение, преследуя цель обогатиться, бухгалтер умышленно, путём злоупотребления доверием руководителей ОМВД России по Заиграевскому району и главного бухгалтера, находясь на своём рабочем месте, систематически совершала хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих МВД по Бурятии», - сообщили в Заиграевском районном суде.
Когда женщину разоблачили, на неё возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
Суд назначил ей 2 года 6 месяцев лишения свободы условно. Также на этот период она не сможет заниматься деятельностью, связанной с организацией и ведением бухгалтерского учёта.
В Бурятии бухгалтер отдела МВД воровала деньги
Происшествия, Фото:
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