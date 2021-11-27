Водитель из Братска, погубивший двух человек, сядет на 9 лет





В Иркутской области осуждён водитель, по вине которого погибли два пассажира, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.Смертельное ДТП произошло вечером 14 февраля в Братске. Водитель «Тойоты» врезался в ехавший впереди лесовоз. В салоне иномарки находилось три пассажира, двое из которых - молодой человек и девушка – погибли. Другая попутчица получила травмы.Как выяснилось, 35-летний водитель предложил подвезти попутчиков из жилого района Энергетик в центр Братска.Освидетельствование показало, что водитель был пьян. Кроме того, он оказался злостным нарушителем. На его счету только за 2020 год 38 протоколов за несоблюдение скоростного режима.Суд назначил ему девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, мужчине предстоит выплатить компенсацию морального вреда выжившей девушке и родственникам погибших в размере 3,4 миллионов рублей.Приговор в законную силу пока не вступил.