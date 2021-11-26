Жительница Иркутской области потеряла 700 тысяч на надежде на лёгкую прибыль

Пенсионерка верила, что зарабатывает на «инвестировании»



Решив освоить инвестирование, шелеховчанка потеряла более 700 тысяч рублей, сообщило ГУ МВД по Иркутской области.



Объявление о выгодных вложениях денег в крупную промышленную кампанию пенсионерка увидела в Сети. Вскоре после регистрации на брокерской платформе женщине позвонил «личный аналитик». Объяснив, что для первоначального заработка хватит 100 долларов, он попросил перевести валюту на киви-кошелёк. Затем в течение нескольких недель мошенники демонстрировали шелеховчанке проценты, которые она «заработала». Поэтому вскоре женщина решила закрыть счёт в банке и инвестировать в известную кампанию ещё 500 тысяч рублей.



Её не насторожило, что для страховки будущих сбережений дополнительно потребовалась перевести 250 000 рублей.



Получив от жертвы требуемые деньги, собеседник перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, что её обманули и обратилась в полицию.





