Улан-удэнец организовал в арендованном доме нарколабораторию

В ходе обыска у задержанного были изъяты наркотики синтетического происхождения в особо крупном размере, прекурсоры, стеклянные банки и колбы, в которых изготавливался наркотик, реактивы, лабораторное оборудование для изготовления наркотиков, электронные весы, упаковочный материал, поддельный паспорт и банковские карты.





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В Улан-Удэ сотрудники полиции и УФСБ задержали 35-летнего безработного местного жителя, организовавшего нарколабораторию.В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что мужчина оборудовал нарколабораторию в арендованном доме в пригороде столицы республики. Он изготавливал синтетические наркотики, а также выращивал каннабис методом гидропоники.Прекурсоры и лабораторное оборудование, необходимые для изготовления синтетических наркотиков, семена каннабиса, а также сим-карты и банковские карты, оформленные на подставных лиц, мужчина заказывал. Он получал товар в почтовых отделениях и транспортных компаниях по поддельному паспорту.Также полицейские обнаружили несколько фактов сбыта изготовленной синтетики через тайники-закладки в разных местах Улан-Удэ.Возбуждены уголовные дела о незаконном производстве и сбыте наркотиков, а также использовании поддельных документов.- Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщили в МВД по Бурятии.