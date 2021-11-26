Братчанка перевела деньги «майору ФСБ»

Всего женщине позвонили с 20-ти разных номеров



В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области рассказали, как две пенсионерки из Братска лишились полумиллиона рублей. Одна из женщин осталась без накопленных сбережений, а вторая попала в долговую яму.



70-летняя женщина пояснила, что ей на мобильный телефон позвонила женщина и представилась сотрудницей крупного банка. Звонившая сообщила, что третьи лица якобы пытаются заполучить доступ к счетам, а для предотвращения несанкционированных операций по карте необходимо обналичить деньги и перевести на «безопасные счета».



Всего женщине позвонили с 20-ти разных номеров, в их числе был и якобы, майор Федеральной службы безопасности. Мужчина убедил собеседницу в том, что проводится спецоперация по установлению недобросовестных сотрудников банка, опустошающих счета клиентов.



По указанию аферистов женщина совершила 15 операций по зачислению средств. В результате она лишилась 196 тысяч рублей, вырученных от продажи дома.



Аналогичная ситуация произошла и со второй пенсионеркой. 53-летней потерпевшей позвонили лжесотрудники банка и уведомили о том, что мошенники пытаются оформить кредиты на её имя. «Спасая» свои счета, женщина оформила два займа в разных банках. Чтобы перевести 293 тысячи на счета аферистов, братчанка совершила два десятка операций.



Полицейским потерпевшая сообщила, что о подобных способах мошенничества слышала, но не думала, что её это может коснуться.



Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.







