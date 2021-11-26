В Бурятии подожгли гараж

Пожарные успели потушить пламя



Поздним вечером 26 ноября в селе Верхняя Заимка Северо-Байкальского района Бурятии загорелся гараж.



- На момент прибытия пожарных горела стена строения. Открытое горение было оперативно ликвидировано. В результате пожара огнем повреждена наружная стена гаража на площади 1 кв.м. Уничтожения строения не допущено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Причиной пожара, вероятно, послужил поджог.



Справка:



Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

