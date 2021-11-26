В Улан-Удэ школьница чуть не угодила под колёса автомобиля

- Ребёнок выбежал, даже не посмотрев по сторонам. Маршрутчик остановил автобус прямо на дороге, тем самым подверг ребёнка опасности. Ни остановки, ни пешеходного перехода там нет. Хорошо, что на дороге не было наледи, - написал автор видео.







25 ноября в 140А квартале в Улан-Удэ едва не произошло ДТП с участием ребёнка. Жутких последствий удалось избежать благодаря хорошей реакции водителя.Автор видео, которое опубликовал Instagram-паблик dtp_03, ехал по дороге в тёмное время суток. На встречной полосе движения остановился автобус и, когда машины почти сравнялись, из-за автобуса выбежала девочка.В комментариях от горожан досталось и водителю автобуса, и родителям девочки.«Скажите и расскажите своим детям, как нужно переходить дорогу. Повторяйте это каждый день, как мантру», «Не учат детей ПДД. Потом водителя виноваты. Даже собаки и то по пешеходному переходу ходят и под разрешающий сигнал светофора», «Мне кажется, нужно отзывать лицензии у таких водителей автобусов и штрафовать», «А маршрутчику не надо было тормозить, тем более подвергать опасности ребёнка», «Товарищи водители, у вас есть места для остановок. Не надо по просьбе пассажиров останавливаться как им удобно. Вот и за этого происходит такие случаи».