Труп нашли в пригороде Улан-Удэ ещё в августе
В Бурятии установили личность погибшей женщины, чей труп нашли ещё летом.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 9 августа в трёх километрах от пригородного села Сужа нашли мёртвую женщину. Труп обнаружили в местности Тологой. Было установлено, что женщина скончалась за несколько дней до обнаружения тела. Как её звали, оставалось неизвестным – документов и телефона при не было.
Лишь недавно выяснили личность погибшей. Первой тревогу забила почтальон, которая носила пенсионерке пенсию.
- 10 октября в полицию поступило заявление о пропаже 63-летней жительницы улуса Нур-Селение. Почтальон сообщила дочери пропавшей о том, что женщина уже несколько месяцев не получает пенсию, - сообщили в МВД по Бурятии.
Полицейские сразу же предположили, что мёртвая женщина, найденная недалеко от Сужи, - и есть пропавшая.
Однако родные пропавшей пенсионерки в умершей свою родственницу не опознали. Поиски были продолжены.
Тогда были взяты ДНК-исследования. Анализ и подтвердил, что труп, найденный два месяца назад принадлежит пропавшей.
- Проведённым впоследствии молекулярно-генетическим исследованием ДНК установлено, что именно тело пропавшей жительницы Иволгинского района обнаружили сотрудники полиции 9 августа, - сообщили сегодня в МВД по Бурятии.
В Бурятии установили личность найденной мёртвой женщины
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Любителем марихуаны оказался 60-летний мужчина
Пожилую женщину госпитализировали
Дорожные полицейские ищут виновника автоаварии
Мужчина вырвал из рук женщины сумку в термосом
Мужчина, который с детства был тихоней, а всё время проводил за компьютером, устроил зверскую расправу
Раненого мужчину спасла его жена
Погибшему было всего 19 лет
Живодёры разорили берлогу и убили медвежью семью
На суде мужчина заявил, что раскаялся
Момент ДТП попал на новую дорожную камеру
Мужчину вычислили с помощью геномной экспертизы и рисунка протектора шин
Во время выхода из автобуса мужчина прихватил сумку
Жертвой воровки стал 81-летний дедушка
Вора быстро задержали приехавшие на место преступления полицейские
Без воды остались несколько улиц