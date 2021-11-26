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В Бурятии установили личность найденной мёртвой женщины

В Бурятии установили личность найденной мёртвой женщины
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Труп нашли в пригороде Улан-Удэ ещё в августе

В Бурятии установили личность погибшей женщины, чей труп нашли ещё летом.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 9 августа в трёх километрах от пригородного села Сужа нашли мёртвую женщину. Труп обнаружили в местности Тологой. Было установлено, что женщина скончалась за несколько дней до обнаружения тела. Как её звали, оставалось неизвестным – документов и телефона при не было.

Лишь недавно выяснили личность погибшей. Первой тревогу забила почтальон, которая носила пенсионерке пенсию.

- 10 октября в полицию поступило заявление о пропаже 63-летней жительницы улуса Нур-Селение. Почтальон сообщила дочери пропавшей о том, что женщина уже несколько месяцев не получает пенсию, - сообщили в МВД по Бурятии.

Полицейские сразу же предположили, что мёртвая женщина, найденная недалеко от Сужи, - и есть пропавшая.

Однако родные пропавшей пенсионерки в умершей свою родственницу не опознали. Поиски были продолжены.

Тогда были взяты ДНК-исследования. Анализ и подтвердил, что труп, найденный два месяца назад принадлежит пропавшей.

- Проведённым впоследствии молекулярно-генетическим исследованием ДНК установлено, что именно тело пропавшей жительницы Иволгинского района обнаружили сотрудники полиции 9 августа, - сообщили сегодня в МВД по Бурятии.



смерть

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