Житель Бурятии сдал полиции соседа, прятавшего наркотики

Любителем марихуаны оказался 60-летний мужчина



В отдел МВД России по Иволгинскому району обратился житель села Оронгой. Он рассказал о своём 60-летнем соседе, который употребляет наркотики.



Полицейские приехали к сельчанину и, действительно, нашли у него свыше 3,5 килограммов марихуаны и более 21 грамма гашишного масла. На мужчину возбудили уголовное дело.



Также в полицию в Улан-Удэ обратились местные жители и сообщили о наркопритоне в квартире. Проверка подтвердила, что владелец систематически предоставляет своё жильё для потребления опийных наркотиков. На 27-летнего горожанина также возбудили уголовное дело.



Эти сведения были получены во время второго этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Этап проходил с 18 по 29 октября.



- Всего в период второго этапа акции поступило 43 сообщения о фактах незаконного оборота наркотиков - на телефоны экстренных служб «102», «112», а также дежурных частей территориальных органов внутренних дел. Полицейские выявили в республике 26 наркопреступлений. Составлено 97 протоколов об административном правонарушении в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято более 17 килограммов запрещённых веществ, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

